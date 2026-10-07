ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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07.10.2026 17:58:12
SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Der SLI bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.
Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX letztendlich Verluste in Höhe von 0.24 Prozent auf 2’220.92 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.308 Prozent tiefer bei 2’219.43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’226.28 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2’230.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’213.96 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0.214 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2’282.83 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2’300.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’033.32 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.25 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 2.92 Prozent auf 360.00 CHF), Swisscom (+ 2.87 Prozent auf 645.00 CHF), Novartis (+ 2.42 Prozent auf 120.02 CHF), Sandoz (+ 1.40 Prozent auf 70.74 CHF) und Lindt (+ 1.26 Prozent auf 7’605.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-3.92 Prozent auf 70.08 CHF), Holcim (-3.28 Prozent auf 63.68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.27 Prozent auf 79.88 CHF), UBS (-3.06 Prozent auf 39.33 CHF) und Partners Group (-2.95 Prozent auf 591.40 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’321’495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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