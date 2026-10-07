Freundlicher Handel: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 13’808.42 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.562 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.196 Prozent schwächer bei 13’761.96 Punkten, nach 13’788.93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’733.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13’844.10 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.866 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SMI 14’279.38 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’360.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’521.79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.24 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 2.92 Prozent auf 360.00 CHF), Novartis (+ 2.42 Prozent auf 120.02 CHF), Sandoz (+ 1.40 Prozent auf 70.74 CHF), Galderma (+ 0.77 Prozent auf 162.60 CHF) und Swiss Re (+ 0.49 Prozent auf 143.75 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-3.28 Prozent auf 63.68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.27 Prozent auf 79.88 CHF), UBS (-3.06 Prozent auf 39.33 CHF), Partners Group (-2.95 Prozent auf 591.40 CHF) und Amrize (-2.66 Prozent auf 30.35 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’321’495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.37 zu Buche schlagen. Mit 7.49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch