Kursentwicklung im Fokus 28.08.2025 12:26:34

Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge

Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge

Das macht der CAC 40 am Donnerstagmittag.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.32 Prozent auf 7’768.50 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.323 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.346 Prozent höher bei 7’770.69 Punkten in den Handel, nach 7’743.93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7’833.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’767.79 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 2.20 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 7’800.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wies der CAC 40 7’788.10 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’577.67 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5.07 Prozent zu. Bei 8’257.88 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 58’421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241.220 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

