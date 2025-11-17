Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’045 -0.9%  Bitcoin 73’269 -2.3%  Dollar 0.7965 0.3%  Öl 64.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab
Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins
Plug Power mit grösstem UK-Auftrag der Firmengeschichte - warum die Aktie trotzdem fällt
Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Suche...
eToro entdecken

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Software 17.11.2025 22:03:00

Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins

Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins

Palantir baut mit einer neuen Ausbildungsinitiative seine Rolle im britischen Gesundheitswesen aus. Analysten mahnen jedoch, dass die Erwartungen an den KI-Spezialisten zu hoch sein könnten.

Palantir
135.85 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen
• Palantir und Multiverse entwickeln FDP-bezogene Ausbildungsprogramme für zehntausende NHS-Mitarbeiter
• Analyst warnt laut GuruFocus, der Markt überschätze die künftige Nachfrage - trotz starkem Q3
• Aktie nach Rally etwas schwächer; Analysteneinschätzungen bleiben gemischt

Palantir und Multiverse treiben Ausbildung im NHS voran

Palantir und die britische Bildungsplattform Multiverse starten neue Ausbildungsprogramme für Mitarbeitende im staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Laut der gemeinsamen Mitteilung sollen die speziell auf die Federated Data Platform zugeschnittenen Programme dazu beitragen, das Personal im Umgang mit Daten und KI zu schulen.

Die FDP, die von Palantir bereitgestellt wird, vernetzt bislang getrennte Systeme und unterstützt bereits Dutzende NHS-Trusts bei effizienteren Abläufen und kürzeren Wartezeiten. Nach Angaben von Palantir hat die Plattform unter anderem zusätzliche Operationen ermöglicht und Verzögerungen bei Entlassungen verringert. Die ersten Ausbildungsjahrgänge sollen Anfang 2026 beginnen.

Analyst warnt vor überzogenen Erwartungen

Trotz der positiven operativen Entwicklung rät ein Teil des Marktes zur Vorsicht. Aus einem Bericht von GuruFocus geht hervor, dass Freedom Capital Markets-Analyst Almas Almaganbetov sein Kursziel zwar angehoben, die Bewertung jedoch weiterhin als ambitioniert eingestuft hat.

Palantir habe im dritten Quartal zwar starkes Umsatzwachstum und eine hohe operative Marge erzielt, doch die Aktie könne laut Almaganbetov anfällig für Enttäuschungen sein, falls sich das kommerzielle Wachstum normalisiere oder höhere Kosten die Profitabilität bremsten.

So bewegt sich die Aktie am Markt

Nach den jüngsten Entwicklungen reagierte der Markt zunächst verhalten: Im NASDAQ-Handel verloren die Anteilsscheine am Montag letztlich 1,59 Prozent auf 171,25 US-Dollar. Seit Jahresbeginn schlägt insgesamt ein kräftiges Plus von mehr als 125 Prozent zu Buche.

Die Analystenstimmung bleibt dennoch gemischt. Laut TipRanks liegen 16 Einschätzungen vor, davon drei Kauf-, elf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 187,87 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund acht Prozent.

Langfristige Chancen, kurzfristige Bewertungsrisiken

Die Kooperation mit dem NHS könnte Palantirs Position im europäischen Gesundheitssektor stärken und die Nutzung der eigenen Plattform weiter ausbauen. Die Ausbildungsoffensive unterstreicht laut der Mitteilung, dass der erfolgreiche Einsatz der FDP massgeblich von geschultem Personal abhängt.

Gleichzeitig verweisen Beobachter wie Almaganbetov auf die hohen Erwartungen, die bereits im Aktienkurs eingepreist sind. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Palantir die Wachstumsdynamik im kommerziellen Bereich halten und die ehrgeizigen Prognosen erfüllen kann.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens-Aktie schwächelt - Analysten uneins über weiteres Potenzial

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

11:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Lichtet sich der Nebel?
09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’129.08 19.44 S5MBPU
Short 13’401.24 13.73 S0IB1U
Short 13’876.58 8.99 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’597.82 17.11.2025 17:31:20
Long 12’093.89 19.74 SPMB5U
Long 11’817.07 13.88 SG1BPU
Long 11’294.22 8.84 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Palantir 135.85 -1.57% Palantir

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie verkauft: Peter Thiel warnt Anleger vor kommender KI-Blase
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Vor wichtigen US-Daten: US-Börsen letztlich mit Verlusten -- SMI schliesst schwächer -- DAX beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik

Top-Rankings

UBS: Diese US-Aktien befinden sich in Q3 im Depot
Einblick ins Depot
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So hat George Soros sein Depot angepasst
So hat George Soros im dritten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:14 Aktien New York Schluss: Dow & Co starten schwach in die Woche
22:12 ROUNDUP: Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
21:43 Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
21:20 Wadephul trifft serbischen Präsidenten Vucic in Belgrad
21:18 Bitcoin sinkt weiter und steuert auf 90.000 US-Dollar zu
20:54 Spahn: 'Die Lichterkette alleine kriegt die AfD nicht klein'
20:53 Devisen: Eurokurs weiter unter 1,16 US-Dollar
20:35 Deutschland gibt 60 Millionen Euro für Klimawandel-Anpassung
20:03 Spahn erwartet Einigung zu Rente bis Jahresende
20:01 Aktien New York: Verluste - Berkshire-Einstieg beschert Alphabet Rekordhoch