Palantir Aktie

20.11.2025 14:29:18

Palantir-Aktie gewinnt nach Kurskorrektur wieder an Dynamik

Die Palantir-Aktie gewinnt nach einer Phase der Konsolidierung und Skepsis über die hohe Bewertung wieder an Fahrt. Neuer Schub kommt aus Australien.

• Palantir-Aktie nimmt nach Konsolidierung vom Allzeithoch wieder Fahrt auf
• Trotz Korrektur verzeichnet die Aktie im Jahresverlauf 2025 weiterhin ein kräftiges Plus
• Neue Marktchancen in Australien

Die Palantir-Aktie zeigte deutliche Anzeichen einer Konsolidierungsphase und hat am Mittwoch 1,14 Prozent auf 165,42 Dollar verloren und tendierte damit rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch von Anfang November, das bei 207,52 US-Dollar markiert wurde. Am Donnerstag geht es vorbörslich dann zeitweise wieder um 3,86 Prozent auf 171,80 Dollar nach oben.

Die jüngste Serie von Verlusten deutet auf eine zunehmende Skepsis der Anleger hinsichtlich der hohen Bewertungsniveaus hin. Seit Jahresbeginn steht das Papier damit aber immer noch 119 Prozent im Plus.

Extreme Bewertung sorgt für Skepsis unter Analysten

Die Zurückhaltung der vergangenen Tage ist vor allem auf Bewertungsbedenken zurückzuführen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 387 gehört Palantir zu den am höchsten bewerteten Technologieunternehmen überhaupt. Diese extreme Bewertung spiegelt sich auch in den Analystenmeinungen wider: Von 16 beobachteten Analysten stufen bei TipRanks elf die Aktie lediglich mit "Hold" ein, während nur drei einen klaren Kauf empfehlen. Zwei Analysten raten sogar zum Verkauf der Anteile.

Langfristige Wachstumsstory bleibt intakt

Palantir profitiert aber weiterhin von seiner starken Position im KI-Bereich und seinen bestehenden Grossverträgen mit Regierungen und Verteidigungsorganisationen. Die jüngste Korrektur könnte daher als gesunde Konsolidierung nach einem starken Anstieg betrachtet werden, während die fundamentale Entwicklung des Unternehmens weiterhin solide erscheint.

Neue Märkte in Australien: Neuer Schub für die Aktie?

Dass die Aktie dennoch am Donnerstag wieder höher notiert, ist auf eine Unternehmensnachricht zurückzuführen: Auf dem australischen Markt konnte Palantir einen wichtigen Erfolg erzielen, wie aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung hervor geht. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine Plattformen das IRAP PROTECTED Level im Rahmen des Australian Information Security Registered Assessors Program (IRAP) erreicht haben.

Diese Zertifizierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit australischen Regierungsbehörden und ermöglicht es nun einem breiteren Spektrum von Regierungs- und kommerziellen Kunden, Palantir Foundry zu nutzen und dabei die strengen nationalen Sicherheits- und Datenschutzstandards einzuhalten. Palantir Platform Australia (PPA) bietet fortschrittliche Cloud-Dienste, einschliesslich Foundry und AIP, die in australischen AWS-Regionen gehostet werden. Das Erreichen des IRAP PROTECTED Levels gilt als Beleg für Palantirs Engagement für Sicherheit und Compliance und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem wichtigen Markt.

In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Palantir-Aktie sensibel auf neue Auftragsmeldungen für das Unternehmen reagiert und so bleibt abzuwarten, ob das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücken wird.

Redaktion finanzen.ch

Palantir-Aktie erholt sich - doch hohe Bewertung bleibt Thema

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

