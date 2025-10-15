Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 313.00
|
Abst. Kursziel*:
27.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 313.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.78%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
16.10.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.25