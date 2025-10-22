Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
22.10.2025 21:27:16

Avolta moderinisiert Duty-Free-Stores am Flughafen Perth

Avolta erweitert seine Präsenz in Australien mit einer umfassenden Modernisierung der Duty-Free-Geschäfte am Flughafen der Stadt Perth.

Der Reisedetailhändler laut Mitteilung vom Mittwochabend vier Stores in den Terminals 1 und 3 neu gestaltet. Dabei setze man auf innovative Konzepte und lokale Inspiration, um das Reiseerlebnis für Passagiere zu verbessern und die Position im australischen Markt zu stärken, wie es von Avolta heisst.

