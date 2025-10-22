Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Präsenz ausbauen
|
22.10.2025 21:27:36
Avolta moderinisiert Duty-Free-Stores am Flughafen Perth
Avolta erweitert seine Präsenz in Australien mit einer umfassenden Modernisierung der Duty-Free-Geschäfte am Flughafen der Stadt Perth.
Avolta heisst.
awp-robot/uh
Basel (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: istockphoto / DigtialStorm
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
16:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29