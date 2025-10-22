Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Newmont öffnet am 23.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,72 Prozent auf 5,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 21,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch