Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’616 -0.1%  SPI 17’345 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’320 0.0%  Euro 0.9233 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.1%  Gold 4’049 -1.8%  Bitcoin 86’025 -0.6%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 62.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Stadler-Aktie im Minus: rüstet Rochers-de-Naye-Bahn mit neuem Signalsystem aus
LVMH-Aktie steigt: Verkauf von Fenty Beauty-Anteilen im Gespräch
Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen voraus 22.10.2025 12:32:00

Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Für Newmont-Aktionäre wird es am Donnerstag spannend.

Newmont Corporation
67.12 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

Newmont öffnet am 23.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,72 Prozent auf 5,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 21,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: Newmont legt Quartalsergebnis vor
Newmont-Aktie fest nach starker Zahlenvorlage
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: Weniger Dividende für Newmont-Aktionäre

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com