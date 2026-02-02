Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance im Fokus
|
02.02.2026 12:26:43
Optimismus in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus
Der CAC 40 zeigt heute eine positive Tendenz.
Am Montag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.31 Prozent höher bei 8’151.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.512 Prozent schwächer bei 8’084.91 Punkten in den Montagshandel, nach 8’126.53 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’151.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’080.66 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 8’195.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8’121.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 7’950.17 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.530 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’996.59 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 59’357 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271.476 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.97 erwartet. Mit 8.13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Stellantis-Aktie (finanzen.net)
|
30.01.26
|Börse Paris: CAC 40 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’156.32
|0.37%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu Monatsbeginn zu. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.