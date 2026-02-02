Optimismus in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.31 Prozent höher bei 8’151.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.512 Prozent schwächer bei 8’084.91 Punkten in den Montagshandel, nach 8’126.53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’151.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’080.66 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 8’195.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8’121.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 7’950.17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.530 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’996.59 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 59’357 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271.476 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.97 erwartet. Mit 8.13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch