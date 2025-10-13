Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1.29 Prozent auf 46’067.58 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.601 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 2.01 Prozent fester bei 46’394.88 Punkten in den Montagshandel, nach 45’479.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45’698.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46’153.49 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45’834.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der Dow Jones bei 44’371.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, lag der Dow Jones bei 42’863.86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8.67 Prozent zu Buche. Bei 47’049.64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 3.31 Prozent auf 67.38 USD), Goldman Sachs (+ 2.93 Prozent auf 786.78 USD), Salesforce (+ 2.93 Prozent auf 248.75 USD), NVIDIA (+ 2.82 Prozent auf 188.32 USD) und Caterpillar (+ 2.74 Prozent auf 504.76 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Procter Gamble (-1.47 Prozent auf 147.49 USD), Cisco (-0.71 Prozent auf 67.46 USD), Coca-Cola (-0.36 Prozent auf 66.80 USD), Merck (-0.34 Prozent auf 85.70 USD) und Verizon (-0.25 Prozent auf 39.75 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38’808’148 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.86 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch