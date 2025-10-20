Coca-Cola 56.01 CHF 3.38% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Unter den großen Anbietern von Gütern des täglichen Bedarfs dürfte Coca-Cola mit der Quartalsbilanz zum Klassenbesten avancieren, schrieb Andrea Teixeira in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Getränkehersteller liefere konstante Wachstumszahlen, die die Investoren suchten./bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.