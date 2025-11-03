Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Trotz starker Schwankungen: Diginex-Aktie mit kräftigem Plus

Bei der Investment-Holdinggesellschaft Diginex setzt sich die Achterbahnfahrt in hohem Tempo fort.

• Diginex-Aktie bleibt hochvolatil
• Drei geplante Übernahmen im Blick
• Spekulanten stürzen sich auf Diginex

Mit der Diginex-Aktie, die noch im Oktober teils einen Wochenverlust von fast 45 Prozent verbuchen musste, geht es nun wieder steil bergauf. Nachdem sie während der letzten fünf Handelstage an der NASDAQ bereits um 33 Prozent zulegen konnte, steigt sie am Montag vorbörslich zeitweise um weitere 10,10 Prozent auf 23 Dollar. Das Unternehmen steht derzeit im Fokus spekulativ orientierter Anleger.

Milliarden-Übernahmen als Wachstumstreiber

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen drei ambitionierte Übernahmeprojekte, die das Geschäftsmodell von Diginex grundlegend transformieren könnten. Der Löwenanteil entfällt dabei auf die geplante Akquisition des Marketing-Spezialisten Resulticks für rund 2 Milliarden US-Dollar.

Parallel arbeitet Diginex an zwei weiteren strategischen Übernahmen: Das Cybersecurity-Unternehmen IDRRA soll für maximal 305 Millionen US-Dollar eingegliedert werden, während der ESG-Datenanbieter Matter DK für vergleichsweise überschaubare 13 Millionen US-Dollar übernommen werden soll. Bemerkenswert ist die Finanzierungsstrategie - die Deals sollen grösstenteils durch Aktienausgabe und nicht durch Barmittel finanziert werden.

Extreme Volatilität sorgt für Nervenkitzel

Die aktuelle Kursrally steht in starkem Kontrast zu den erheblichen Schwankungen der vergangenen Wochen. Mitte Oktober musste die Aktie innerhalb einer einzigen Woche massive Verluste von 44,55 Prozent verkraften. Die jüngsten Kursgewinne spiegeln somit die hohe Spekulationsbereitschaft der Marktteilnehmer wider.

Marktbeobachter weisen darauf hin, dass der Ausgang der Übernahmeverhandlungen - insbesondere bei Resulticks - einen schicksalhaften Wendepunkt für Diginex darstellen könnte. Die Erfüllung oder Enttäuschung der hochgesteckten Erwartungen dürfte unmittelbare Auswirkungen auf die weitere Kursentwicklung haben.

Redaktion finanzen.ch

