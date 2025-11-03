Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’344 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9306 0.3%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 4’010 0.2%  Bitcoin 86’542 -2.8%  Dollar 0.8076 0.4%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Eli Lilly-Aktie in Grün: US-Pharmakonzern plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden
Highland Critical Minerals-Aktie beflügelt: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden erfreut Anleger
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Palantir-Aktie im Fokus: Gerüchte über möglichen Aktiensplit
Suche...
Plus500 Depot

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Milliardenprojekt in Katwijk 03.11.2025 20:59:00

Eli Lilly-Aktie in Grün: US-Pharmakonzern plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden

Eli Lilly-Aktie in Grün: US-Pharmakonzern plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden

Mit einer Milliardeninvestition in den Niederlanden baut Eli Lilly seine Produktionskapazitäten in Europa aus.

Eli Lilly
715.02 CHF 3.99%
Kaufen Verkaufen
Der US-Pharmakonzern Eli Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt ausserdem seine Lieferketten stärken.

Im NYSE-Handel legt die Eli Lilly-Aktie zeitweise um 4,28 Prozent auf 899,69 US-Dollar zu.

/niw/mne/mis

INDIANAPOLIS/KATWIJK (awp international)

Weitere Links:

Eli Lilly-Aktie im Fokus: EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament

Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten