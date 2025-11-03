Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Milliardenprojekt in Katwijk
|
03.11.2025 20:59:00
Eli Lilly-Aktie in Grün: US-Pharmakonzern plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden
Mit einer Milliardeninvestition in den Niederlanden baut Eli Lilly seine Produktionskapazitäten in Europa aus.
Eli Lilly stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden. Lilly will vor Ort rund 500 neue Jobs schaffen und mit dem Schritt ausserdem seine Lieferketten stärken.
Im NYSE-Handel legt die Eli Lilly-Aktie zeitweise um 4,28 Prozent auf 899,69 US-Dollar zu.
/niw/mne/mis
INDIANAPOLIS/KATWIJK (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com