Dow Jones-Performance im Blick 20.08.2025 22:34:25

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwochabend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Amazon
177.79 CHF -3.47%
Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 44’938.31 Punkten ab. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.490 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.067 Prozent höher bei 44’952.36 Punkten, nach 44’922.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 44’767.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45’033.75 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.055 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 44’342.19 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bei 42’677.24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2024, den Stand von 40’834.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’207.39 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 2.05 Prozent auf 274.39 USD), Walmart (+ 1.26 Prozent auf 102.57 USD), Caterpillar (+ 1.08 Prozent auf 420.59 USD), Coca-Cola (+ 0.81 Prozent auf 70.70 USD) und Chevron (+ 0.80 Prozent auf 153.22 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Apple (-1.97 Prozent auf 226.01 USD), Amazon (-1.84 Prozent auf 223.81 USD), UnitedHealth (-1.45 Prozent auf 299.84 USD), Nike (-0.81 Prozent auf 76.26 USD) und Microsoft (-0.79 Prozent auf 505.72 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47’469’919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.817 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

