AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2025 13:18:36
OpenAI To Deploy 6 Gigawatts Of AMD GPUs
(RTTNews) - AMD (AMD) and OpenAI announced a 6 gigawatt agreement to power OpenAI's next-generation AI infrastructure across multiple generations of AMD Instinct GPUs. The first 1 gigawatt deployment of AMD Instinct MI450 GPUs is set to begin in the second half of 2026. OpenAI will work with AMD as a core strategic compute partner to drive large-scale deployments of AMD technology.
The agreement is expected to be highly accretive to AMD's non-GAAP earnings-per-share. As part of the agreement, AMD has issued OpenAI a warrant for up to 160 million shares of AMD common stock, structured to vest as specific milestones are achieved. The first tranche vests with the initial 1 gigawatt deployment, with additional tranches vesting as purchases scale up to 6 gigawatts.
"Our partnership with OpenAI is expected to deliver tens of billions of dollars in revenue for AMD while accelerating OpenAIs AI infrastructure buildout," said Jean Hu, EVP, CFO and treasurer, AMD.
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
12:51
|OpenAI targets 10% AMD stake via multibillion-dollar chip deal (Financial Times)
|
03.10.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
03.10.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
03.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.10.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
02.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.24
|AMD Buy
|UBS AG
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}