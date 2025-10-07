Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 07.10.2025 20:03:41

Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot

Der S&P 500 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Verluste.

Western Digital
100.94 CHF -4.74%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.52 Prozent leichter bei 6’705.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52.760 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.136 Prozent auf 6’749.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’740.28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’699.96 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’754.49 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’481.50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’229.98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’695.94 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’754.49 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit AppLovin (+ 7.96 Prozent auf 633.70 USD), PayPal (+ 4.03 Prozent auf 63.20 EUR), Estée Lauder Companies (+ 3.62 Prozent auf 91.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.34 Prozent auf 210.51 USD) und Kroger (+ 2.92 Prozent auf 66.69 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-7.74 Prozent auf 224.04 USD), Ford Motor (-5.98 Prozent auf 11.94 USD), IPG Photonics (-5.85 Prozent auf 83.04 USD), DR Horton (-5.71 Prozent auf 161.74 USD) und Western Digital (-5.08 Prozent auf 118.92 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’246’536 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.902 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

