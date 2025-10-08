Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 08.10.2025 16:01:49

Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht zum Start Gewinne

Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht zum Start Gewinne

Das macht der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch gewinnt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.21 Prozent auf 6’728.52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 53.298 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.182 Prozent stärker bei 6’726.78 Punkten, nach 6’714.59 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’718.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’730.16 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.079 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, lag der S&P 500 bei 6’495.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, wies der S&P 500 6’225.52 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’751.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.65 Prozent. 6’754.49 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 4.85 Prozent auf 158.19 USD), Freeport-McMoRan (+ 4.09 Prozent auf 42.36 USD), Micron Technology (+ 3.31 Prozent auf 191.83 USD), Datadog A (+ 2.89 Prozent auf 158.98 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.81 Prozent auf 217.46 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil DR Horton (-3.05 Prozent auf 156.24 USD), VF (-2.62 Prozent auf 14.14 USD), Edwards Lifesciences (-2.37 Prozent auf 74.90 USD), IntercontinentalExchange Group (-2.27 Prozent auf 158.30 USD) und PulteGroup (-2.27 Prozent auf 126.66 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’050’791 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

