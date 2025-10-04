Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 04.10.2025 18:56:00

Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben

So geht es mit der EON SE-Aktie Experten zufolge weiter.

E.ON
14.92 CHF 0.54%
Die EON SE-Aktie wurde im September 2025 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 17,00 EUR, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der EON SE-Aktie von 16,02 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research17,00 EUR6,1529.09.2025
Bernstein Research17,00 EUR6,1508.09.2025

