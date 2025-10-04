E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Aktie unter der Lupe
|
04.10.2025 18:56:00
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
So geht es mit der EON SE-Aktie Experten zufolge weiter.
Die EON SE-Aktie wurde im September 2025 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen das Halten der EON SE-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 17,00 EUR, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der EON SE-Aktie von 16,02 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|17,00 EUR
|6,15
|29.09.2025
|Bernstein Research
|17,00 EUR
|6,15
|08.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images,E.ON AG
Nachrichten zu E.ON SE
|
02.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.ch)
|
02.10.25
|XETRA-Handel: DAX klettert (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
02.10.25