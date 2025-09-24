Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’736 -0.7%  Bitcoin 90’311 1.9%  Dollar 0.7949 0.4%  Öl 69.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
AWS dominiert Cloud-Markt - NVIDIA-Aktie beendet direkten Wettbewerb
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Weitere Investitionen in KI treiben Alibaba-Aktie kräftig an
Zwahlen & Mayr-Aktie: Im ersten Halbjahr weniger Umsatz und mehr Verlust
Suche...
200.- Saxo-Deal

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 22:30:36

OpenAI-Chef Altman: KI als Chance für Ärzte und Patienten

Amazon
175.80 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

BERLIN (awp international) - Der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen vorantreiben. "Wir haben in den letzten beiden Versionen beobachtet, dass immer mehr Menschen ChatGPT zur Unterstützung bei der Verwaltung ihrer Gesundheitsversorgung nutzen, und das funktioniert mittlerweile recht gut", sagte Altman bei der Verleihung des Axel-Springer-Awards in Berlin.

"Wir wollten dies mit GPT-5 weiter vorantreiben und mit Ärzten zusammenarbeiten." Ärzte würden es nutzen, um eine bessere Versorgung zu bieten, aber auch Patienten und andere Menschen würden es häufig für Fragen nutzen. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies noch viel weiter gehen wird."

Auf die Frage von Mathias Döpfner, Vorstandschef des Medienhauses Axel Springer, zur globalen Situation äusserte sich Altman beunruhigt: "Ich mache mir Sorgen, dass die Demokratie und die damit verbundenen Werte wie die Meinungsfreiheit, die sie funktionieren lassen, weltweit zunehmend angegriffen werden."

Axel Springer Award ehrt Innovation

Altman ist der neunte Preisträger des Axel Springer Awards. Mit dem undotierten Preis werden jährlich Personen gewürdigt, die laut Springer in herausragender Weise Märkte verändern. In der Vergangenheit ausgezeichnet wurden etwa Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Amazon -Gründer Jeff Bezos, Tesla -Geschäftsführer Elon Musk sowie der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee.

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Wirbel rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer.

Gastredner bei der Preisverleihung war der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Er erzählte, dass er ChatGPT nutze, um für seine Töchter neue Gute-Nacht-Geschichten zu schreiben, etwa über "Nico, das Einhorn", damit er nicht immer dieselben Geschichten vorlesen müsse./svv/DP/men