Schwacher Handel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 46’292.78 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.432 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.377 Prozent schwächer bei 46’206.69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46’381.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46’217.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46’714.27 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 45’631.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’581.78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’124.65 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9.20 Prozent. Bei 46’714.27 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2.00 Prozent auf 216.34 USD), UnitedHealth (+ 1.87 Prozent auf 347.69 USD), 3M (+ 1.58) Prozent auf 156.29 USD), Johnson Johnson (+ 1.36 Prozent auf 176.58 USD) und Chevron (+ 0.88 Prozent auf 157.42 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-3.04 Prozent auf 220.71 USD), NVIDIA (-2.82 Prozent auf 178.43 USD), Salesforce (-2.05 Prozent auf 244.56 USD), Visa (-1.64 Prozent auf 338.70 USD) und Home Depot (-1.51 Prozent auf 346.00 EUR).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 49’742’696 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.640 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

