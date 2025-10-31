Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Im Oktober 2025 haben 12 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.

7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten halten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 51,75 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 7,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 59,66 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 50,00 CHF -16,19 28.10.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 21.10.2025 Deutsche Bank AG 49,00 CHF -17,87 17.10.2025 DZ BANK - - 16.10.2025 Bernstein Research 45,00 CHF -24,57 16.10.2025 RBC Capital Markets 55,00 CHF -7,81 16.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 55,00 CHF -7,81 16.10.2025 RBC Capital Markets 55,00 CHF -7,81 14.10.2025 Deutsche Bank AG 49,00 CHF -17,87 10.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 56,00 CHF -6,13 09.10.2025 Deutsche Bank AG 47,00 CHF -21,22 09.10.2025 RBC Capital Markets 51,00 CHF -14,52 08.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 55,00 CHF -7,81 08.10.2025 UBS AG 54,00 CHF -9,49 02.10.2025

Redaktion finanzen.ch