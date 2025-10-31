ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
31.10.2025 18:00:38
Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in den Fokus genommen.
Im Oktober 2025 haben 12 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.
7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten halten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 51,75 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 7,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 59,66 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|50,00 CHF
|-16,19
|28.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|21.10.2025
|Deutsche Bank AG
|49,00 CHF
|-17,87
|17.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2025
|Bernstein Research
|45,00 CHF
|-24,57
|16.10.2025
|RBC Capital Markets
|55,00 CHF
|-7,81
|16.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|55,00 CHF
|-7,81
|16.10.2025
|RBC Capital Markets
|55,00 CHF
|-7,81
|14.10.2025
|Deutsche Bank AG
|49,00 CHF
|-17,87
|10.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|56,00 CHF
|-6,13
|09.10.2025
|Deutsche Bank AG
|47,00 CHF
|-21,22
|09.10.2025
|RBC Capital Markets
|51,00 CHF
|-14,52
|08.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|55,00 CHF
|-7,81
|08.10.2025
|UBS AG
|54,00 CHF
|-9,49
|02.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: ABB