SMI 12'235 -0.6%  SPI 16'982 -0.5%  Dow 47'438 -0.2%  DAX 23'954 -0.7%  Euro 0.9265 -0.1%  EStoxx50 5'661 -0.7%  Gold 3'984 -1.4%  Bitcoin 87'703 1.1%  Dollar 0.8037 0.3%  Öl 65.1 0.5% 
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Einstufungen 31.10.2025 18:00:38

Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in den Fokus genommen.

ABB
59.72 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Im Oktober 2025 haben 12 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.

7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten halten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 51,75 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 7,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 59,66 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research50,00 CHF-16,1928.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--21.10.2025
Deutsche Bank AG49,00 CHF-17,8717.10.2025
DZ BANK--16.10.2025
Bernstein Research45,00 CHF-24,5716.10.2025
RBC Capital Markets55,00 CHF-7,8116.10.2025
JP Morgan Chase & Co.55,00 CHF-7,8116.10.2025
RBC Capital Markets55,00 CHF-7,8114.10.2025
Deutsche Bank AG49,00 CHF-17,8710.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.56,00 CHF-6,1309.10.2025
Deutsche Bank AG47,00 CHF-21,2209.10.2025
RBC Capital Markets51,00 CHF-14,5208.10.2025
JP Morgan Chase & Co.55,00 CHF-7,8108.10.2025
UBS AG54,00 CHF-9,4902.10.2025

Bildquelle: ABB