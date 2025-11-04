Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’128 -0.9%  SPI 16’823 -0.9%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’695 -1.8%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’586 -1.6%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 83’958 -2.5%  Dollar 0.8083 0.0%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
EMS-Chemie-Aktie verliert: Prognosen für 2025 bestätigt
Holcim-Aktie im Minus: Lafarge in Paris wegen Syrien-Geschäften vor Gericht
Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nintendo-Aktie leichter: Starke Nachfrage nach Switch-2-Konsole gibt Zuversicht
Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...

BP Aktie 844183 / GB0007980591

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 10:51:36

Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf

BP
4.64 CHF -2.32%
Kaufen Verkaufen

LONDON (awp international) - Der Ölkonzern BP hat im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft legte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 5,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Wegen höherer Finanzierungskosten ging der bereinigte Überschuss allerdings leicht auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Das ist etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

BP beabsichtigt zudem, weitere Aktien zurückzukaufen. Bis zur Bekanntgabe der Resultate des Schlussquartals Anfang kommenden Jahres sollen eigene Papiere für 750 Millionen Dollar erworben werden. Für das vierte Quartal erwarten die Briten eine in Summe stabile Gas- und Ölförderung gegenüber dem Vorquartal. Die im Stoxx 50 notierte Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Kurs pendelte am Vormittag um den Vortagsschluss. Zuletzt lag die BP-Aktie in einem schwachen Umfeld leicht im Minus./err/zb/mis

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?