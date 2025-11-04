Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kennzahlen im Überblick 04.11.2025 18:18:00

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Siemens Healthineers in Aussicht.

Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,687 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 EUR je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,33 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,49 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,51 Milliarden EUR, gegenüber 22,36 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Siemens AG