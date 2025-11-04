Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 04.11.2025 10:46:00

Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fresenius SE gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Fresenius SE wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,714 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,580 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,48 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,37 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,38 EUR, gegenüber 0,840 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 22,57 Milliarden EUR im Vergleich zu 21,83 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

