30.11.2025 22:30:39
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur McDonalds-Aktie
So schätzten Experten die McDonalds-Aktie im letzten Monat ein.
Im November 2025 haben 6 Experten die McDonalds-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die McDonalds-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von McDonalds mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 329,67 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 311,82 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|320,00 USD
|2,62
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|320,00 USD
|2,62
|05.11.2025
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.11.25
|McDonalds Aktie News: McDonalds verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.11.25
|McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Mittwochabend zu (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
