Analysten-Einschätzungen 30.11.2025 22:30:39

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur McDonalds-Aktie

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur McDonalds-Aktie

So schätzten Experten die McDonalds-Aktie im letzten Monat ein.

McDonald's
252.15 CHF 0.06%
Im November 2025 haben 6 Experten die McDonalds-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die McDonalds-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von McDonalds mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 329,67 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonalds auf 311,82 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--06.11.2025
RBC Capital Markets320,00 USD2,6206.11.2025
RBC Capital Markets320,00 USD2,6205.11.2025

Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com

