Novartis-Analyse: Novartis-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Neutral bewertet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:57 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3.4 Prozent auf 99.65 CHF ab. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 4.67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 742’666 Novartis-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 16.4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.