Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Neue Aufträge 09.12.2025 09:31:00

Nordex-Aktie fester: 102-Megawatt-Paket - Nordex beliefert sieben neue Windparks

Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten.

Nordex
24.85 CHF 2.72%
Kaufen Verkaufen
Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie Nordex in Hamburg mitteilte.

Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,86 Prozent auf 26,30 Euro.

DOW JONES

