|Neue Aufträge
|
09.12.2025 09:31:00
Nordex-Aktie fester: 102-Megawatt-Paket - Nordex beliefert sieben neue Windparks
Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten.
Weitere Links:
Bildquelle: Nordex
