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Index im Blick 14.09.2026 20:03:24

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt ab

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt ab

Der NASDAQ 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag verliert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.34 Prozent auf 29’268.26 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.63 Prozent auf 28’890.93 Punkte an der Kurstafel, nach 29’368.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 28’867.67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’285.50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 30’046.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 29’635.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’092.19 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16.12 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 15.49 Prozent auf 238.77 USD), Palo Alto Networks (+ 14.24 Prozent auf 377.72 USD), Fortinet (+ 8.82 Prozent auf 169.84 USD), Thomson Reuters (+ 8.71 Prozent auf 105.83 USD) und Autodesk (+ 8.27 Prozent auf 229.97 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Teradyne (-11.84 Prozent auf 334.76 USD), Astera Labs (-10.19 Prozent auf 261.54 USD), Lumentum (-8.72 Prozent auf 846.23 USD), Arm (-8.48 Prozent auf 242.33 USD) und Lam Research (-7.30 Prozent auf 276.46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15’122’177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.553 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
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Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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