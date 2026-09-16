S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Fortinet-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Fortinet-Aktie an diesem Tag 7.10 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortinet-Aktie investiert, befänden sich nun 140.766 Fortinet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’263.80 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 15.09.2026 auf 172.37 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 2’326.38 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Fortinet eine Marktkapitalisierung von 124.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch