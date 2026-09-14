Zurückhaltung in New York: So performt der NASDAQ 100 am Montagmittag

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.70 Prozent schwächer bei 29’163.22 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1.63 Prozent auf 28’890.93 Punkte an der Kurstafel, nach 29’368.44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’185.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’867.67 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30’046.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’635.95 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’092.19 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 15.11 Prozent auf 237.97 USD), Palo Alto Networks (+ 12.50 Prozent auf 371.99 USD), Fortinet (+ 8.38 Prozent auf 169.15 USD), Thomson Reuters (+ 7.25 Prozent auf 104.41 USD) und Autodesk (+ 6.61 Prozent auf 226.43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Teradyne (-10.72 Prozent auf 339.01 USD), Astera Labs (-9.22 Prozent auf 264.36 USD), Arm (-8.47 Prozent auf 242.36 USD), Lumentum (-8.16 Prozent auf 851.41 USD) und Lam Research (-6.78 Prozent auf 278.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12’591’546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.553 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch