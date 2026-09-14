Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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14.09.2026 20:03:24
Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer
Mit dem S&P 500 geht es am Montag abwärts.
Am Montag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.25 Prozent leichter bei 7’637.57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.596 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.676 Prozent leichter bei 7’605.20 Punkten, nach 7’656.98 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’647.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’592.28 Einheiten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’431.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’584.29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.36 Prozent nach oben. Bei 7’816.70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 14.24 Prozent auf 377.72 USD), Coinbase (+ 9.17 Prozent auf 191.34 USD), Fortinet (+ 8.82 Prozent auf 169.84 USD), Autodesk (+ 8.27 Prozent auf 229.97 USD) und Gartner (+ 8.19 Prozent auf 194.29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Corning (-13.10 Prozent auf 144.60 USD), Teradyne (-11.84 Prozent auf 334.76 USD), Coherent (-10.44 Prozent auf 273.50 USD), Skyworks Solutions (-8.74 Prozent auf 80.63 USD) und Lumentum (-8.72 Prozent auf 846.23 USD).
Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’122’177 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.553 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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