Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der S&P 500 mittags

Am Montag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.32 Prozent auf 7’632.18 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.596 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.676 Prozent auf 7’605.20 Punkte an der Kurstafel, nach 7’656.98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’634.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’592.28 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’431.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 6’584.29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.28 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 12.50 Prozent auf 371.99 USD), Fortinet (+ 8.38 Prozent auf 169.15 USD), Coinbase (+ 7.50 Prozent auf 188.41 USD), ServiceNow (+ 6.69 Prozent auf 141.39 USD) und Autodesk (+ 6.61 Prozent auf 226.43 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Corning (-11.11 Prozent auf 147.91 USD), Teradyne (-10.72 Prozent auf 339.01 USD), Coherent (-9.55 Prozent auf 276.22 USD), Hewlett Packard Enterprise (-9.34 Prozent auf 56.29 USD) und Skyworks Solutions (-8.83 Prozent auf 80.55 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’591’546 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.553 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch