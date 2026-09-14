Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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14.09.2026 22:33:47
Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus
Der S&P 500 erlitt am Montagabend Verluste.
Am Montag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.48 Prozent auf 7’619.98 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.596 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’605.20 Zählern und damit 0.676 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’656.98 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’647.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’592.28 Zählern.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’431.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 6’584.29 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.10 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Punkte.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 13.09 Prozent auf 373.94 USD), Gartner (+ 9.73 Prozent auf 197.07 USD), Coinbase (+ 9.24 Prozent auf 191.45 USD), Fortinet (+ 9.04 Prozent auf 170.18 USD) und Autodesk (+ 7.78 Prozent auf 228.93 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Corning (-13.70 Prozent auf 143.60 USD), Teradyne (-13.30 Prozent auf 329.20 USD), Coherent (-12.73 Prozent auf 266.50 USD), Hewlett Packard Enterprise (-10.76 Prozent auf 55.41 USD) und Skyworks Solutions (-10.29 Prozent auf 79.26 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’996’939 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.553 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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