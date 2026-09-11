Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.13 Prozent auf 29’433.70 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.783 Prozent auf 29’331.48 Punkte an der Kurstafel, nach 29’103.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’313.51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’473.12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.713 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 29’525.48 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 29’446.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’992.56 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 5.75 Prozent auf 240.00 USD), NXP Semiconductors (+ 5.24 Prozent auf 238.33 USD), Arm (+ 5.17 Prozent auf 267.32 USD), Analog Devices (+ 5.12 Prozent auf 379.74 USD) und Texas Instruments (+ 5.00 Prozent auf 271.77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Seagate Technology (-3.43 Prozent auf 832.72 USD), Copart (-3.25 Prozent auf 29.75 USD), Sandisk (-3.21 Prozent auf 1’638.25 USD), Palo Alto Networks (-2.88 Prozent auf 328.74 USD) und Fortinet (-2.03 Prozent auf 155.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 11’832’870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch