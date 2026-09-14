Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.82 Prozent leichter bei 29’127.16 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1.63 Prozent auf 28’890.93 Punkte an der Kurstafel, nach 29’368.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 28’867.67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’285.50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30’046.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 29’635.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’092.19 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15.56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 13.85 Prozent auf 235.38 USD), Palo Alto Networks (+ 13.09 Prozent auf 373.94 USD), Fortinet (+ 9.04 Prozent auf 170.18 USD), Thomson Reuters (+ 8.70 Prozent auf 105.82 USD) und Autodesk (+ 7.78 Prozent auf 228.93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Teradyne (-13.30 Prozent auf 329.20 USD), Astera Labs (-11.74 Prozent auf 257.04 USD), Lumentum (-9.92 Prozent auf 835.03 USD), Arm (-9.74 Prozent auf 239.01 USD) und Lam Research (-8.29 Prozent auf 273.49 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’996’939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.553 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6.27 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch