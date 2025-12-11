Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
318.46CHF
3.72CHF
1.18 %
11.12.2025
12.12.2025 07:38:15
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Wahrscheinlich werde auch das kommende Jahr für den Industriegasekonzern unruhig, schrieb Laurence Alexander in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Gewinnprognose für 2026 geht von einem Gegenwind von rund 4 Prozent aus, resultierend aus einer schwachen Helium-Nachfrage und negativen Wechselkurseffekten./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Linde plc
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 535.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 403.30
Abst. Kursziel*:
32.66%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 403.35
Abst. Kursziel aktuell:
32.64%
Analyst Name::
Laurence Alexander
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Linde plc
11.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
09.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
02.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
30.11.25
|Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten (finanzen.net)
25.11.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
11.11.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
04.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
04.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|Linde plc
|318.46
|1.18%
