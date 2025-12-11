Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 07:38:15

Linde Buy

Linde
318.46 CHF 1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Wahrscheinlich werde auch das kommende Jahr für den Industriegasekonzern unruhig, schrieb Laurence Alexander in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Gewinnprognose für 2026 geht von einem Gegenwind von rund 4 Prozent aus, resultierend aus einer schwachen Helium-Nachfrage und negativen Wechselkurseffekten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 535.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 403.30 		Abst. Kursziel*:
32.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 403.35 		Abst. Kursziel aktuell:
32.64%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

Analysen zu Linde plc

07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
11.11.25 Linde Buy UBS AG
04.11.25 Linde Kaufen DZ BANK
03.11.25 Linde Outperform Bernstein Research
