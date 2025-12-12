Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 403.30 		Abst. Kursziel*:
23.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 403.35 		Abst. Kursziel aktuell:
23.96%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

