Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 403.30
|
Abst. Kursziel*:
23.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 403.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.96%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
11.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten (finanzen.net)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.25