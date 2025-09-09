Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance 09.09.2025 20:03:42

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

Am Nachmittag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

NVIDIA
133.43 CHF -1.22%
Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.20 Prozent auf 23’809.60 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.261 Prozent auf 23’824.33 Punkte an der Kurstafel, nach 23’762.30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23’698.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’824.61 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 23’611.27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21’797.87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18’660.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13.51 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 4.45 Prozent auf 180.39 USD), Palantir (+ 3.61 Prozent auf 161.73 USD), Micron Technology (+ 2.76 Prozent auf 135.09 USD), JDcom (+ 2.72 Prozent auf 33.75 USD) und Datadog A (+ 2.54 Prozent auf 139.91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-3.85 Prozent auf 95.57 USD), Enphase Energy (-3.22 Prozent auf 37.56 USD), Broadcom (-2.19 Prozent auf 338.07 USD), Ross Stores (-1.91 Prozent auf 148.68 USD) und Lululemon Athletica (-1.83 Prozent auf 165.02 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’788’316 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.464 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.19 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

