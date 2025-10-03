Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Letztendlich schloss der S&P 500 am Freitag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 6’715.79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.686 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.118 Prozent fester bei 6’723.25 Punkten, nach 6’715.35 Punkten am Vortag.

Bei 6’750.87 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’705.67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.814 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 03.09.2025, einen Stand von 6’448.26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’279.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’699.94 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 14.44 Prozent. Bei 6’750.87 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Humana (+ 10.56 Prozent auf 283.72 USD), Centene (+ 5.11 Prozent auf 38.70 USD), The Cigna Group Registered (+ 4.72 Prozent auf 311.00 USD), eBay (+ 4.26 Prozent auf 92.17 USD) und IPG Photonics (+ 4.20 Prozent auf 84.66 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Palantir (-7.47 Prozent auf 173.07 USD), Las Vegas Sands (-7.41 Prozent auf 50.97 USD), Wynn Resorts (-7.26 Prozent auf 123.66 USD), Dell Technologies (-4.50 Prozent auf 140.74 USD) und Nike (-3.54 Prozent auf 71.93 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 36’061’486 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

