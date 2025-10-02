freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Fortgeschrittene Gespräche
|
02.10.2025 14:48:06
mobilezone-Aktie gefragt: Anscheinend Verhandlungen mit freenet über Verkauf von Deutschlandgeschäft
mobilezone ist laut Presseberichten in Gesprächen mit dem Telekommunikationsanbieter freenet über den Verkauf seines Deutschlandgeschäfts.
freenet ist laut einem Bericht der "WirtschaftsWoche" vom Donnerstag an einem Kauf des Deutschlandgeschäfts von mobilezone interessiert. Im ersten Semester 2025 hatte mobilezone 72 Prozent des Umsatzes in Deutschland generiert.
Das Deutschlandgeschäft von mobilezone schwächelt aber seit längerem, weswegen das Unternehmen Ende Dezember 2024 eine Gewinnwarnung aussprach. Im ersten Halbjahr sanken die Umsätze in Deutschland um 9,9 Prozent auf 308 Millionen Franken. Zum Geschäft gehören die Marken Sparhandy und Deinhandy sowie der virtuelle Netzbetreiber High.
AWP hat bisher noch keine Antwort auf die Bitte um eine Stellungnahme erhalten.Im Heimatmarkt steigt die mobilezone-Aktie zeitweise um 0,24 prozent auf 11,05 Franken.
sc/ra
Rotkreuz (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei freenet-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.25