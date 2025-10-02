mobilezone-Aktie gefragt: Anscheinend Verhandlungen mit freenet über Verkauf von Deutschlandgeschäft

Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.

freenet ist laut einem Bericht der "WirtschaftsWoche" vom Donnerstag an einem Kauf des Deutschlandgeschäfts von mobilezone interessiert. Im ersten Semester 2025 hatte mobilezone 72 Prozent des Umsatzes in Deutschland generiert.

Das Deutschlandgeschäft von mobilezone schwächelt aber seit längerem, weswegen das Unternehmen Ende Dezember 2024 eine Gewinnwarnung aussprach. Im ersten Halbjahr sanken die Umsätze in Deutschland um 9,9 Prozent auf 308 Millionen Franken. Zum Geschäft gehören die Marken Sparhandy und Deinhandy sowie der virtuelle Netzbetreiber High.

AWP hat bisher noch keine Antwort auf die Bitte um eine Stellungnahme erhalten.

Im Heimatmarkt steigt die mobilezone-Aktie zeitweise um 0,24 prozent auf 11,05 Franken.

sc/ra

Rotkreuz (awp)