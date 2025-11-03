Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Worldline Aktie

CAC 40-Marktbericht 03.11.2025

Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten

Wenig verändert zeigte sich der CAC 40 schlussendlich.

Société Générale
51.06 CHF 0.85%
Der CAC 40 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 8’109.79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.456 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.027 Prozent auf 8’118.84 Punkte an der Kurstafel, nach 8’121.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’094.41 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’151.00 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’081.54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’546.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, notierte der CAC 40 bei 7’409.11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.68 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’271.48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’763.76 Punkten.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 157’469 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 302.149 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

