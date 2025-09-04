Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 507,36 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 507,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'575 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 508,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 504,38 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'499'581 Stück gehandelt.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,03 Prozent wieder erreichen.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,67 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 76.44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64.73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

