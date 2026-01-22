Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag gefragt

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 632,45 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'902 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 637,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 629,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'185'974 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 796,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 20,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,03 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

