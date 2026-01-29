Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
547.18CHF
29.62CHF
5.72 %
09:09:05
BRXC
29.01.2026 07:39:21
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms
547.18 CHF 5.72%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 830 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der avisierte Umsatz im ersten Quartal liege - gemessen am Mittelpunkt der vom Unternehmen gegebenen Spanne - über den Erwartungen, schrieb Stephen Ju am Mittwochabend. Die Ausgabenprognose des Internetkonzerns liege aber ebenfalls über dem, was bisher signalisiert worden sei./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 830.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 668.73
Abst. Kursziel*:
24.12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 668.75
Abst. Kursziel aktuell:
24.11%
Analyst Name::
Stephen Ju
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse