Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 830 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der avisierte Umsatz im ersten Quartal liege - gemessen am Mittelpunkt der vom Unternehmen gegebenen Spanne - über den Erwartungen, schrieb Stephen Ju am Mittwochabend. Die Ausgabenprognose des Internetkonzerns liege aber ebenfalls über dem, was bisher signalisiert worden sei./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



