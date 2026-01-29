Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

547.18
CHF
29.62
CHF
5.72 %
09:09:05
BRXC
29.01.2026 07:39:21

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
547.18 CHF 5.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 830 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der avisierte Umsatz im ersten Quartal liege - gemessen am Mittelpunkt der vom Unternehmen gegebenen Spanne - über den Erwartungen, schrieb Stephen Ju am Mittwochabend. Die Ausgabenprognose des Internetkonzerns liege aber ebenfalls über dem, was bisher signalisiert worden sei./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

