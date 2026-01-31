Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Analysen
|
31.01.2026 22:30:39
Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.
Meta Platforms
553.94 CHF 0.24%
29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.
29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|835,00 USD
|16,54
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.000,00 USD
|39,57
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|825,00 USD
|15,14
|29.01.2026
|UBS AG
|830,00 USD
|15,84
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|13,05
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|13,05
|26.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|910,00 USD
|27,01
|22.01.2026
|UBS AG
|830,00 USD
|15,84
|20.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.01.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
30.01.26