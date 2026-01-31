Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen 31.01.2026 22:30:39

Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.

29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.

29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.835,00 USD16,5429.01.2026
Jefferies & Company Inc.1.000,00 USD39,5729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.825,00 USD15,1429.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8429.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0529.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0526.01.2026
Jefferies & Company Inc.910,00 USD27,0122.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8420.01.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com