Vor US-Arbeitsmarktbericht: SMI kommt nicht vom Fleck -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Tokio im Feiertag

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Mittwoch zu einer unspektakulären Eröffnung.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI hatten sich am Vortag kaum verändert präsentiert. Sie beendeten den Handelstag ebenso wenig bewegt bei 18'683,29 Einheiten (-0,03%) bzw. 2'159,60 Stellen (-0,10%).

Vor wichtigen US-Daten halten sich Anleger zurück. Zudem sind die Vorgaben bestenfalls mässig. In den USA hätten Kommentare von Fed-Mitgliedern zu möglicherweise länger unveränderten Zinsen die Aktienmärkte etwas ausgebremst, so Börsianer.

Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den von vergangener Woche verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. Mit dem am Vortag publizierten Detailhandelsumsatz hatte sich bereits eine merkliche Abkühlung beim US-Konsum gezeigt - nun werde spannend, inwieweit der US-Arbeitsmarkt seine Abschwächung fortsetzt oder sogar beschleunigt, so ein Händler. Weitere Hinweise auf die Fed-Politik liefern dann am Freitag die Inflationsdaten. Ansonsten ist die Berichtssaison weiter in vollem Gange.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zur Wochenmitte zurück.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,13 Prozent schwächer bei 24'956,46 Punkten.

Der DAX versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde von 25'000 Punkten. Das Vortagshoch von 25'075 Punkten und das Vorwochenhoch bei knapp 25'100 Zählern wären dann die nächsten wichtigen Zielmarken.

Bislang fehlt den Anlegern über der DAX-Marke von 25'000 Punkten die Bereitschaft, nachzukaufen. Sie sind in Lauerstellung vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. Vor diesem fehlt auch der Schwung von den US-Börsen: Auch wenn der Dow Jones Industrial am Vortag seine Rekordjagd fortsetzen konnte, blieb am Ende von den Kursgewinnen des US-Leitindex kaum etwas übrig.

"Die US-Arbeitsmarktdaten für den Januar sind so etwas wie die Zahl der Woche für die Börsen", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Nach einigen enttäuschenden Berichten werde jetzt eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau erwartet. Sollte er sich weiter abschwächen, könne dies "den demnächst scheidenden Fed-Präsidenten Jerome Powell noch einmal unter politischen Druck bringen."

Daneben ist in puncto Unternehmensberichte am Mittwoch in Deutschland wieder einiges los.

WALL STREET

Nach der Rekordfahrt zum Wochenstart zeigten sich die US-Börsen am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones konnte leicht zulegen und verabschiedete sich 0,10 Prozent höher bei 50'188,07 Punkten. Im frühen Handel hatte der Leitindex bei 50'513 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert.

Der NASDAQ Composite rutschte unterdessen auf rotes Terrain und ging 0,59 Prozent tiefer bei 23'102,47 Zählern aus dem Handel.

Der Markt musste eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten, von denen vor allem die Einzelhandelsumsätze stark beachtet wurden, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht.

Daneben ging die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Am Montag nach Handelsschluss hat ON Semiconductor überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, doch verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Markts. Zudem haben Coca-Cola und Spotifyam heutigen Dienstag ihre Zahlen vorgelegt. Nach der Schlussglocke wird Ford über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Mittwoch höher.

So legte der Nikkei 225 in Tokio am Dienstag um 2,28 Prozent auf 57'650,54 Punkte zu. Am Mittwoch bleibt die Börse in Tokio geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,23 Prozent höher bei 4'138,15 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,33 Prozent fester bei 27'274,12 Einheiten.

Nach den teils bereits massiven Kursgewinnen in dieser Woche geht es auch am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben. In Tokio wird am Mittwoch aufgrund des Feiertages "Tag der Staatsgründung" nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires