MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren eingebracht

CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

CTS Eventim-Performance im Blick 14.11.2025 10:02:13

Vor Jahren in CTS Eventim eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

CTS Eventim
73.83 CHF -0.53%
Am 14.11.2022 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CTS Eventim-Aktie bei 58.80 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.701 CTS Eventim-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 80.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.07 EUR wert. Damit wäre die Investition um 37.07 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 7.75 Mrd. Euro. CTS Eventim-Anteile wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Anteils auf 25.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

