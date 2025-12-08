AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
23.21CHF
1.05CHF
4.76 %
11:06:34
08.12.2025 09:01:53
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.34 €
|
Abst. Kursziel*:
45.67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.10%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
