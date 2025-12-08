Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 0.4%  SPI 17’840 0.4%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’078 0.2%  Euro 0.9369 0.0%  EStoxx50 5’728 0.1%  Gold 4’209 0.3%  Bitcoin 73’925 1.8%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 63.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
GKB-Aktie in Rot: Jon Fadri Pitsch zum Leiter der Geschäftseinheit Märkte ernannt
L’Oréal neuer Hauptaktionär bei Galderma - Aktien uneins
So viel Wert wäre mit einer Investition in Litecoin von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Ethereum: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Suche...
eToro entdecken

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

23.21
CHF
1.05
CHF
4.76 %
11:06:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 09:01:53

AUTO1 Buy

AUTO1
23.21 CHF 4.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.34 € 		Abst. Kursziel*:
45.67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.10%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse