AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

23.71
CHF
0.01
CHF
0.03 %
13:18:13
BRXC
17.11.2025 12:22:46

AUTO1 Overweight

AUTO1
23.71 CHF 0.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31.32 € 		Abst. Kursziel*:
24.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.16%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 23.74 0.13% AUTO1