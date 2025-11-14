AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross rechnet auch 2026 mit positiven Überraschungen bei den Absatzzahlen. Die Diskussionen über den operativen Hebel des Autohändlers dürften zwar anhalten, schrieb er am Sonntag nach Investorenveranstaltungen am Standort Madrid. Ross glaubt allerdings an das Management und sieht mittelfristig immenses Kurspotenzial. Auto1 bleibe eine der Top-Ideen für 2026 aus dem europäischen Internetbereich./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
31.32 €
Abst. Kursziel*:
24.52%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
25.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
51.16%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
13.11.25
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
13.11.25
|MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel hätte eine Investition in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
12.11.25
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.11.25
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
12.11.25
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|12:22
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|23.74
|0.13%
