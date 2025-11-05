AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
23.63CHF
-0.11CHF
-0.45 %
14:48:06
BRXC
07.11.2025 12:22:59
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel mit Fokus auf Wachstum habe Bestätigung erhalten, schrieb James Tate am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Aussichten für 2026 seien besser als gedacht./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.32 €
|
Abst. Kursziel*:
18.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.67%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse